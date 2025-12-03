Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
03.12.2025 12:35:14
UN votes tell Israel to leave Gaza, West Bank, Golan Heights
Delegates at the UN General Assembly adopted resolutions demanding that Israel end its occupation of both the Palestinian territories and the Golan Heights. The votes in both cases were decisive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!