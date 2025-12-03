Tell Aktie
UN votes to tell Israel to leave Gaza, West Bank, Golan Heights
Delegates at the UN General Assembly adopted resolutions demanding that Israel end its occupation of both the Palestinian territories and the Golan Heights. The votes in both cases were decisive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
