CastelleShs Aktie
WKN DE: 923185 / ISIN: US1479051039
|
25.11.2025 16:31:25
Und opfert 130 Jobs: Faber-Castell verlegt Fertigungen ins Ausland
Um wieder wettbewerbsfähig zu werden, setzt der deutsche Schreibwarenhersteller Faber-Castell den Rotstift an: Fertigungslinien mit geringer Auslastung werden ins Ausland verlagert und Stellen gestrichen. Die geplante Größenordnung überrascht die IG Metall.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
