Under Armour: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Under Armour äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at