UNIBEP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

UNIBEP hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 PLN, nach 0,210 PLN im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat UNIBEP im vergangenen Quartal 579,4 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UNIBEP 666,4 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at