Unifi legte Quartalsergebnis vor

Unifi hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 130,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at