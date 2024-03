Unilever-Aktie deutlich höher: Ausgliederung der Speiseeis-Sparte

Unilever will das Geschäft mit Speiseeis ausgliedern und den Betrieb restrukturieren.

Das könnte sich auf rund 7.500 Arbeitsplätze auswirken, teilte der Konsumgüternkonzern Unilever am Dienstag mit.

So reagieren die Aktionäre

Aktien von Unilever haben am Dienstag deutlich zugelegt. Zuletzt gewann die Aktie in London 5,3 Prozent auf 4014 Pence. Damit überwand der Wert seine jüngste Schwäche. Unilever befinden sich aber weiter in einer Seitwärtsspanne zwischen rund 3700 und 4100 Pence.

Der Konsumgüterhersteller will mithilfe eines Konzernumbaus zukünftig stärker wachsen und profitabler werden. Unilever wird sich dazu von seiner Speiseeis-Sparte trennen, um sich auf überlegenen Marken mit starken Positionen zu konzentrieren. Bis Ende 2025 soll das Geschäft mit rund 7500 Mitarbeitern vom Konzern getrennt sein.

Die Analysten von RBC bezeichneten die Abspaltung als sinnvoll. Die Sparte zeichne sich durch mäßiges Wachstum und fehlende Kostensynergien aus. Zusammen mit dem neuen mittelfristigen Ausblick gebe es damit positive Signale von dem Konsumgüterhersteller. Allerdings benötigten die Veränderungen Zeit.

AMSTERDAM / LONDON (Dow Jones / dpa-AFX)