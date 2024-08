Union Bank Of The Philippines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Union Bank Of The Philippines hat sich am 29.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 PHP erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Union Bank Of The Philippines 14,05 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,94 Milliarden PHP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at