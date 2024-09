Unions-Gremien nominieren Merz einstimmig als Kanzlerkandidaten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Parteigremien der Union haben CDU-Chef Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl nominiert. Im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU sei Merz einstimmig als Kandidat für die Union für die Bundestagswahl 2025 nominiert worden, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Merz erklärte, zeitgleich habe die CSU in München auf ihrer Vorstandssitzung ein ähnliches Votum abgegeben. "Sie sehen, dass wir als Union, CDU und CSU, wirklich sehr geschlossen jetzt in die letzte Phase dieser Wahlperiode gehen", sagte er. Er freue sich, "dass das heute in dieser großen Geschlossenheit in beiden Parteien von CDU und CSU auch so beschlossen worden ist".

