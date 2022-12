Uniper will zeitnah Kreditlinie von 4 Mrd EUR an Fortum zurückzahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gaskonzern Uniper will um den 21. Dezember, also "unverzüglich" nach der durchgeführten Kapitalerhöhung, die in Anspruch genommene Kreditlinie von 4 Milliarden Euro an die finnische Muttergesellschaft Fortum zurückzahlen. Wie die Uniper SE mitteilte, soll die Rückzahlung an die Finanztochter Fortum Finance Ireland DAC erfolgen.

Zugleich haben sich laut Mitteilung Fortum Oyj, Fortum Finance Ireland DAC, Uniper SE und Uniper Global Commodities SE über die Beendigung der Kreditzusagen sowie die teilweise Beendigung einer Garantielinie geeinigt.

Beendet wird damit ein im Januar 2022 von diesen Parteien geschlossener Kreditrahmenvertrag, der Gesellschafterdarlehen und Garantiezusagen von den Fortum-Gesellschaften in Höhe von bis zu 8 Milliarden Euro vorsah.

Fortum Oyj werde sämtliche Aktien an Uniper als Teil der Stabilisierungsmaßnahmen für den Uniper-Konzern auf eine von der Bundesregierung gehaltene Tochtergesellschaft übertragen. Aus diesem Grund wurde die Rückzahlung und Beendigung der Kredit- und Garantiezusagen vereinbart.

Am Dienstag hatte die Europäische Kommission die staatlichen Hilfen für Uniper und Securing Energy for Europe GmbH (Sefe), vormals Gazprom Germania, genehmigt.

Das Rettungspaket für Uniper umfasst unter anderem eine Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro sowie die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro, um künftige Verluste in den Jahren 2022 bis 2024 zu kompensieren.

Der Bund wird nach der Übernahme der Uniper-Anteile von Fortum und der Kapitalerhöhung mit 99 Prozent an dem Versorger beteiligt sein.

