United Bancshares Aktie
WKN: 634812 / ISIN: US9094581017
|
23.10.2025 23:33:33
United Bancshares, Inc. Announces Advance In Q3 Income
(RTTNews) - United Bancshares, Inc. (UBOH) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.99 million, or $1.01 per share. This compares with $2.46 million, or $0.83 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.4% to $9.96 million from $8.34 million last year.
United Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.99 Mln. vs. $2.46 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.83 last year. -Revenue: $9.96 Mln vs. $8.34 Mln last year.
