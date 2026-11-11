United Microelectronics CorpShs Aktie
WKN DE: A0M2R4 / ISIN: US9108734057
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11.11.2026 23:00:02
United Microelectronics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, United Microelectronics (NYSE:UMC) announced an additional $3.2 billion capital expenditure budget to accelerate facility expansion. For long-term investors, expanding production capacity for specialized semiconductor nodes positions the business to capture growing artificial intelligence demand.
Three things management said stand out.
Customer demand is accelerating while manufacturing capacity stays tight across key production nodes. Higher value per wafer and an improved technology mix will drive higher average selling prices (ASP, the average revenue earned per manufactured wafer).
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