United Microelectronics CorpShs Aktie
WKN DE: A0M2R4 / ISIN: US9108734057
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29.07.2026 11:55:50
United Microelectronics Corp. Net Income Rises In Q2
(RTTNews) - Wednesday, United Microelectronics Corp. (UMC) announced its second-quarter financial results, reporting a net income of NT$42.260 billion, or NT$16.95 per ADS, compared to NT$8.903 billion, or NT$3.55 per ADS, in the previous year.
On a per-share basis, earnings amounted to NT$3.39 compared to NT$0.71 in the earlier year.
The increase in net income was mainly driven by higher net non-operating income, which amounted to NT$30.236 billion during the period, compared to expenses of NT$666 million in the prior year.
Operating revenues rose 17 percent, to NT$68.733 billion from last year's NT$58.758 billion.
Looking ahead to the third quarter, the company expects gross profit margin in mid 30 percent range.
In the pre-market hours, UMC is trading at $17.08, down 1.65 percent on the New York Stock Exchange.
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