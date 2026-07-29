United Microelectronics CorpShs Aktie

United Microelectronics CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M2R4 / ISIN: US9108734057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 11:55:50

United Microelectronics Corp. Net Income Rises In Q2

(RTTNews) - Wednesday, United Microelectronics Corp. (UMC) announced its second-quarter financial results, reporting a net income of NT$42.260 billion, or NT$16.95 per ADS, compared to NT$8.903 billion, or NT$3.55 per ADS, in the previous year.

On a per-share basis, earnings amounted to NT$3.39 compared to NT$0.71 in the earlier year.

The increase in net income was mainly driven by higher net non-operating income, which amounted to NT$30.236 billion during the period, compared to expenses of NT$666 million in the prior year.

Operating revenues rose 17 percent, to NT$68.733 billion from last year's NT$58.758 billion.

Looking ahead to the third quarter, the company expects gross profit margin in mid 30 percent range.

In the pre-market hours, UMC is trading at $17.08, down 1.65 percent on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Microelectronics CorpShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu United Microelectronics CorpShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Microelectronics CorpShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs 15,00 0,67% United Microelectronics CorpShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinspause hält an: ATX legt kräftig zu -- DAX höher -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legt deutlich zu, während der deutsche Leitindex ein kleines Plus vorzuweisen hat. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen