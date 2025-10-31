United Microelectronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

United Microelectronics gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Microelectronics ein EPS von 1,16 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,25 Prozent auf 59,13 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel hatte United Microelectronics 60,49 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at