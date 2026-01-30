United Microelectronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

United Microelectronics lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 TWD. Im Vorjahresviertel hatte United Microelectronics 0,680 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,81 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 60,39 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,80 TWD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 237,55 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte United Microelectronics 232,30 Milliarden TWD umgesetzt.

