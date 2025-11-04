Uniti Group Aktie

04.11.2025 19:08:13

Uniti Group Inc. Announces Climb In Q3 Profit

(RTTNews) - Uniti Group Inc. (UNIT) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $1.56 billion, or $4.92 per share. This compares with $11.9 million, or $0.08 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 147.3% to $722.6 million from $292.2 million last year.

Uniti Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.56 Bln. vs. $11.9 Mln. last year. -EPS: $4.92 vs. $0.08 last year. -Revenue: $722.6 Mln vs. $292.2 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $2,215 - $2,265 Mln

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden Handel schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt gaben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kommt es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

