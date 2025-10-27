Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
|
27.10.2025 22:16:27
Universal Health Services, Inc. Reports Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Universal Health Services, Inc. (UHS) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $373.0 million, or $5.86 per share. This compares with $258.7 million, or $3.80 per share, last year.
Excluding items, Universal Health Services, Inc. reported adjusted earnings of $362.3 million or $5.69 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.4% to $4.495 billion from $3.963 billion last year.
Universal Health Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $373.0 Mln. vs. $258.7 Mln. last year. -EPS: $5.86 vs. $3.80 last year. -Revenue: $4.495 Bln vs. $3.963 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $21.50 - $22.10 Full year revenue guidance: $17.306-$17.445 bln
The company authorizes $1.5 billion increase to the stock repurchase program.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Health Services Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Universal Health Services Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Universal Health Services Inc.
|194,00
|13,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.