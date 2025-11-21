Universal Security Instruments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Security Instruments hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Universal Security Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 89,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at