Universal Technical Institute: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Universal Technical Institute hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte Universal Technical Institute ebenfalls ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 222,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,13 USD. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 835,62 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 732,69 Millionen USD umgesetzt worden waren.
