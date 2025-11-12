KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.11.2025 18:04:00
Uno Platform Studio 2.0 und Uno Platform 6.4: KI-Assistent und .NET-10.0-Support
Mit .NET 10.0 und Visual Studio 2026 kompatibel, ist die neue Uno-Platform-Version erschienen. Für die kommerzielle Variante gibt es neue KI-Features.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
|382,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX wenig verändert -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.