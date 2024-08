UNSTOPRAKABLE: Rekordmann auf der BMW M 1000 RR.

Die Rekordjagd war erfolgreich: Toprak Razgatlioglu ist der erste Fahrer in der Geschichte der FIM Superbike World Championship (WorldSBK), dem die unglaubliche Serie von 13 Siegen in Folge gelang. Der BMW Motorrad Werksfahrer gewann mit seiner BMW M 1000 RR des ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Teams auch in Portimão von der Poleposition alle drei Rennen und holte damit seinen vierten Hattrick in Folge. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW