Unusual Machines Aktie
ISIN: PRU9154A2086
|
05.09.2026 23:55:02
Unusual Machines CFO Brian Hoff Sells 11,413 Shares
Brian Joseph Hoff, the Chief Financial Officer of Unusual Machines (NYSEMKT:UMAC), sold 11,413 shares of common stock on Aug. 20, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($26.01); post-transaction value based on Aug. 20, 2026, market close ($25.98).Unusual Machines operates in the commercial drone hardware sector with a market capitalization of $1.2 billion and TTM revenues of $31.9 million. The company has demonstrated significant momentum, with share price appreciation of 148% over the last year as of this writing, reflecting investor interest in the autonomous drone and edge artificial intelligence (AI) computing space. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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