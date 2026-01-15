|
15.01.2026 06:31:29
UOKI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
UOKI hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UOKI -10,800 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat UOKI im vergangenen Quartal 2,21 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UOKI 2,31 Milliarden JPY umsetzen können.
