Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
03.11.2025 00:50:00
Up 264%, Is Archer Aviation Stock Still A Buying Opportunity?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) has given early investors a thrilling ride. The electric vertical takeoff and landing aircraft (eVTOL) company has seen its stock soar 264% over the past year, capturing the imagination of those betting on the future of urban air mobility. But after such a massive run-up, it's a question of asking: Is there still room for liftoff, or has the stock flown too far, too fast?Archer is one of the leading players in the race to commercialize eVTOL aircraft -- electric air taxis that take off and land vertically, much like helicopters, but with lower noise, reduced emissions, and lower operational costs. The company's flagship vehicle, the Midnight, is designed for short-distance urban travel--think a 10- to 20-minute flight across a congested city instead of a 60-minute car ride.The idea sounds futuristic, but it's closer to reality than many think. Archer is targeting early commercial deployments of its aircraft in 2026. Back in April, Archer announced a planned partnership with United Airlines to move aircraft between major airports and city centers in New York City as part of an "air taxi network." This could be just the start of a broader network of flight offerings from Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Archer Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.