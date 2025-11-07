Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
07.11.2025 11:35:00
Up Around 60% This Year, Is Broadcom Stock Still a Good Buy?
One of the hottest artificial intelligence (AI) stocks to own in recent years has been Broadcom (NASDAQ: AVGO). The semiconductor company serves many large tech giants (like hyperscalers), and it has experienced a surge in growth due to an increase in AI-related spending.Since 2023, the stock has surged more than 550%, including this year's gains of around 60%. With so much of a rally, the stock's market cap is now around $1.7 trillion. Has Broadcom become too expensive a stock to own, or can it still rise even higher?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Broadcom Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.