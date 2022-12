Update für Investoren der LocoSoco Group Plc

LocoSoco Group Plc ("LocoSoco", "LOCO"), die Plattform, die durch den Vertrieb von Produkten und Technologien, die zur Nachhaltigkeit beitragen, gemeinsamen Wohlstand schafft und am Direct Market des Wiener MTF notiert ist, freut sich, den Markt und die Aktionäre über den Fortschritt und die Ausrichtung des Unternehmens zu informieren.

Für Kursnotierungen und Handelsdaten: https://www.wienerborse.at/en/market-data/shares-others/quote-direct/?ISIN=GB00BD5BTL23&ID_NOTATION=246035708&cHash=96818d4943bd602c7947d54b3503cb6f

Digital First

LocoSoco stellt derzeit auf ein digitales Konzept um und hat seine neue Website für den Großhandel und den Direktverkauf an die Verbraucher gestartet. Mit diesem Konzept sollen die Gewinnspannen der Gruppe erhöht und die Kosten gesenkt werden.

Die Unternehmensgruppe strukturiert ihr Team um, um dieser neuen Ausrichtung Rechnung zu tragen und die Gemeinkosten für die nächste Wachstumsphase sowie für die Bereitstellung ihrer Community-geführten Plattform OurCommunity.Store ("OCS") (ehemals MyEco.Site) zu reduzieren.

Im Rahmen des "Digital First"-Ansatzes der Unternehmensgruppe wurde eine umfangreiche Palette von Softwarelizenzen für die gesamte Lebensdauer erworben, um Kommunikation, Automation und Engagement auf groß angelegter Ebene zu ermöglichen.

OurCommunity.Store

LocoSoco hat OurCommunity.Store weiterentwickelt und den Funktionsumfang mit schnellerem Kunden-, Partner- und Produkt-Onboarding sowie erweiterten Analyse- und Store-Management-Funktionen vergrößert. Es dauert nur 10 Minuten, um neue Läden mit Hunderten von Produkten für Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen, Kirchen, Einzelhändler, Sportvereine und Gemeindegruppen einzurichten, sodass diese sofort mit dem Sammeln von Spenden beginnen können. Der Start soll im Januar 2023 erfolgen.

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass OurCommunity.Store im Jahr 2023 einen wichtigen Beitrag zum Umsatzwachstum leisten und gleichzeitig den Gemeinden helfen wird, die Krise der Lebenshaltungskosten zu bekämpfen. Lokale Ausgaben werden für lokale Zwecke und die fortgesetzte Verbreitung der LocoSoco Dienstleistungen in den Gemeinden genutzt.

Zahlungsintegrationen

LocoSoco freut sich als Early Adopter auf die Zusammenarbeit mit der revolutionären Zahlungstechnologie Rvvup. Mit Rvvup können 3 Generationen von Zahlungs-Gateways in den Checkout-Prozess unserer Website integriert werden. Kunden können jetzt mit "Pay by Bank" bezahlen, indem sie die sofortige und sichere Open-Banking-Technologie "Buy Now Pay Later" nutzen. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2023 durch diese Partnerschaft aufsichtsrechtlich konforme Krypto-Zahlungen über unsere Plattformen einführen werden.

Marken

LocoSoco hat mehr als 100 Markenpartner mit mehr als 800 Produkten in sein Portfolio aufgenommen und baut seine Dienstleistungen für die Markteinführung von Getränken, Lebensmitteln, Snacks, Tierpflegeprodukten, Körperpflegemitteln und Produkten zur Raucherentwöhnung sowie von Produkten für Unternehmen, wie z. B. Kraftstoffaufbereiter und umweltfreundliche Fahrzeugpflege, kontinuierlich aus.

Da immer mehr Produkte mit einem bestimmten Zweck auf den Markt kommen, freut sich LocoSoco über die zunehmenden Kooperationsmöglichkeiten, während die Gruppe ihre Vertriebskanäle im Einzelhandel und in Gemeindeorganisationen ausbaut.

Immobilien für Projekte zur Abfallverwertung, Kohlenstoffreduzierung und Energieerzeugung

Der Vorstand arbeitet an Plänen für den Markteintritt, um seine Vermögenswerte durch den Erwerb von Grundstücken zu erweitern. Dies soll es der Gruppe ermöglichen, Leasing-Chancen zu schaffen und durch die Installation von technologischen Innovationen in den Bereichen Abfallverwertung, Kohlenstoffreduzierung und Energieerzeugung Mieterträge zu erzielen.

LocoSoco befindet sich in Gesprächen mit mehreren Maklern, Partnern und Beratern, um die besten Lösungen in diesen Bereichen der Nachhaltigkeit zu finden, die dann an den vom Unternehmen analysierten Standorten eingesetzt werden können.

LocoSoco entwickelt derzeit Finanzierungsmechanismen, die es dem Unternehmen ermöglichen, diese Standorte als Eigentum zu erwerben und gleichzeitig Joint Ventures und andere Chancen zur Nutzung von Rohstoff- und Abnahmevereinbarungen zu schaffen.

Die vom Unternehmen erworbenen und umgewandelten Grundstücke, für die eine Baugenehmigung erteilt wird, können dann als Investitionsmöglichkeiten angeboten werden, mit denen Anlegern auf Wunsch ihr Engagement in ESG-Chancen erhöhen.

James Perry, CEO von LocoSoco, kommentierte: "Angesichts der Lebenshaltungskosten- und Klimakrise, mit der unsere Gemeinden konfrontiert sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Unternehmensgruppe diese Herausforderungen mit einer langfristigen Perspektive angeht, um Werte für unsere Kunden, unsere Umwelt und unsere Gesellschaft zu schaffen – die Lösung dieser Probleme wird durch den Verkauf und die Lieferung von Produkten, Technologien und den Erwerb von Grundstücken einen langfristigen Wert für die Aktionäre schaffen. Ich freue mich darauf, den Markt über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten."

Ende

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005572/de/