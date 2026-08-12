Upwork legte Quartalsergebnis vor

Upwork hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Upwork in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 968,5 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,10 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at