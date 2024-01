Uranium Royalty: Innerer Wert übersteigt Marktkapitalisierung

Mit Aktien von Uranium Royalty investieren Anleger in ein Uran-Beteiligungsportfolio. Das Unternehmen ist das bislang einzige Royalty Unternehmen im Bereich Uran. Das heißt, dass Uranium Royalty nicht selbst Uran abbaut, sondern in ein Beteiligungsportfolio von Abbaurechten investiert, welche gegen Lizenzgebühren an Uran-Minenbetreiber vergeben werden. Auch Unternehmensbeteiligungen sind inzwischen Teil der Geschäftsstrategie. Das hält für Uranium Royalty die Kosten gering.

Das Beteiligungsportfolio ist groß und regional breit diversifiziert. Es beinhaltet 18 Projekte im Stadium der fortgeschrittenen Entwicklung. Uranium Royalty arbeitet seit Jahren mit den Marktführern im Uranbereich, wie Cameco, Rio Tinto oder Energy Fuels zusammen.

Das sorgt für solide Bilanzen: Die liquiden Vermögenswerte belaufen sich auf 137 Mio. CAD. Die Beteiligungsgesellschaft hält daneben 2,65 Mio. Pfund Uran zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 54,08 US-Dollar pro Pfund. Zu aktuellen Spot-Markt-Preisen hat dieses Uran-Portfolio einen Wert von rund 265 Mio. US-Dollar. Dies sind zusammen rund 367 US-Dollar „innerer Wert“ und damit mehr als das aktuelle Börsengewicht von rund 350 Mio. US-Dollar.

Ausgebaut wird dieser Uran-Bestand durch Käufe am Spotmarkt und Lieferverträge bei Kooperationspartnern. Im Oktober traten die Kanadier zudem in einen „fixed price“-Kaufvertrag über 1 Mio. Pfund Uran ein. Der Lieferpreis liegt bei 70,44 US-Dollar pro Pfund aus der „Blind River“- Anlage in Ontario, Kanada. Damit bekommt Uranium Royalty das Uran 40% unter Marktpreis.

All diese Entwicklungen machen uns für Uranium Royalty sehr zuversichtlich. Trotz des jüngst dynamischen Kursanstiegs dürfte das Ende der Fahnenstange bei Uranium Royalty noch lange nicht erreicht sein. Bis zum Allzeithoch bei gut 6 CAD ist ausreichend Luft.

Empfehlung Fuchsbriefe: erste Stücke kaufen, mögliche Rücksetzer für Nachkäufe nutzen

Kursziel: 6,66 CAD; Stopp-Loss unter 3,43 CAD





Quelle: FUCHS-Kapital





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.