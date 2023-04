US-Arbeitsmarkt präsentiert sich robust

Am US-Arbeitsmarkt wurden im vergangenen März ex Agrar 236.000 neue Stellen geschaffen, wie die US-Regierung am Freitag mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit 230.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 17.000 Stellen nach unten revidiert.

Die US-Arbeitslosenquote beläuft sich derweil auf 3,5 Prozent, nach 3,6 Prozent im Vormonat, während die Löhne um 0,3 Prozent anzogen.

Niedrige Arbeitslosigkeit und steigende Löhne haben es den Amerikanern demnach ermöglicht, ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten. Und bisher haben sie die US-Wirtschaft aus einer weithin vorhergesagten Rezession herausgehalten, heißt es weiter. Der Arbeitsmarkt hat sich zuletzt immer wieder robust gezeigt. Viele Unternehmen klagen sogar über einen Arbeitskräftemangel.

