US-Arbeitsmarktbericht für Oktober erneut verschoben

Trotz der für diesen Donnerstag geplanten Nachholung des US-Arbeitsmarktberichtes für September bleibt vorerst deutliche Unsicherheit über die Entwicklung der US-Wirtschaft.

Denn: Die US-Regierung verschiebt die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für Oktober auf den letzten Monat des Jahres. Die Daten sollen gemeinsam mit dem Bericht für November am 16. Dezember veröffentlicht werden, wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Mittwochabend mitteilte.

Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgt also erst nach der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank am 9. und 10. Dezember, womit wichtige Daten für die Fed-Entscheidung fehlen werden. Auch die Unsicherheit an den Märkten bleibt damit, nachdem zuletzt die Zweifel an einer weiteren Zinssenkung im Dezember zugenommen hatten.

Wegen der Teilschließung von US-Behörden im Oktober und November (Goverment Shutdown) infolge eines Haushaltsstreits werden wichtige Konjunkturdaten nach und nach mit Verspätung veröffentlicht. Am Nachmittag wird das US-Arbeitsministerium zunächst die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für September nachholen.

