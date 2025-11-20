Wegen Shutdown 20.11.2025 09:16:38

US-Arbeitsmarktbericht für Oktober erneut verschoben

US-Arbeitsmarktbericht für Oktober erneut verschoben

Trotz der für diesen Donnerstag geplanten Nachholung des US-Arbeitsmarktberichtes für September bleibt vorerst deutliche Unsicherheit über die Entwicklung der US-Wirtschaft.

Denn: Die US-Regierung verschiebt die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für Oktober auf den letzten Monat des Jahres. Die Daten sollen gemeinsam mit dem Bericht für November am 16. Dezember veröffentlicht werden, wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Mittwochabend mitteilte.

Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgt also erst nach der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank am 9. und 10. Dezember, womit wichtige Daten für die Fed-Entscheidung fehlen werden. Auch die Unsicherheit an den Märkten bleibt damit, nachdem zuletzt die Zweifel an einer weiteren Zinssenkung im Dezember zugenommen hatten.

Wegen der Teilschließung von US-Behörden im Oktober und November (Goverment Shutdown) infolge eines Haushaltsstreits werden wichtige Konjunkturdaten nach und nach mit Verspätung veröffentlicht. Am Nachmittag wird das US-Arbeitsministerium zunächst die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für September nachholen.

/jkr/mis

WASHINGTON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Trump-Zölle vor Supreme-Court-Entscheidung

Bildquelle: Michael A. Bennett / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
16:19 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen