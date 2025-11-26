US-Aufträge für langlebige Güter steigen im September

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im September moderat gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde auf 3,0 (vorläufig: 2,9) Prozent nach oben revidiert.

Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,6 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Zunahme um 0,1 Prozent.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,9 Prozent.

In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.

November 26, 2025