US Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

US Bancorp hat am 16.04.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat US Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,41 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,979 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6,91 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at