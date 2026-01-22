US Bancorp legte Quartalsergebnis vor

US Bancorp hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,63 Prozent auf 11,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,79 USD je Aktie generiert.

US Bancorp hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 42,86 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 42,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

