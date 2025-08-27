27.08.2025 21:31:38

US-Behörden: Chinesische Telekom-Hacker in 80 Ländern aktiv

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die mutmaßlich chinesischen Hacker, die Telekommunikations-Anbieter in den USA ausspähten, greifen rund um die Welt an. Die US-Bundespolizei FBI informierte im Zuge mindestens 80 Länder, in denen Aktivität der Gruppe "Salt Typhoon" festgestellt worden sei. Eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise der Hacker samt technischer Details soll nun helfen, Angriffe zu entdecken und Netzwerke abzusichern.

US-Behörden veröffentlichten die Analyse gemeinsam mit internationalen Partnern. Dazu gehören auch deutsche Geheimdienste und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Aus den Angaben ging nicht hervor, ob die Hacker auch in Deutschland aktiv waren. Ausdrücklich erwähnt wurden Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland.

Mehr als eine Million Verbindungsdaten

Der Hackerangriff auf die US-Telekommunikationsfirmen war im vergangenen Jahr bekanntgeworden. Dadurch seien chinesische Geheimdienste unter anderem potenziell in der Lage gewesen, private Kommunikation von US-Bürgern auszuspähen und sie rund um die Welt zu orten, sagte FBI-Cybersicherheitschef Brett Leatherman dem "Wall Street Journal". Nach FBI-Erkenntnissen erbeuteten die Angreifer mehr als eine Million Verbindungs-Datensätze und nahmen Anrufe und SMS von mehr als 100 Amerikanern ins Visier.

Die US-Behörden gehen davon aus, dass die Aktivität der Hacker in den Netzen inzwischen eingedämmt wurde. Zunächst hatte es geheißen, man könne nicht sicher sein, ob ihr Zugang gekappt werden konnte.

Die chinesische Regierung wies im vergangenen Jahr alle Vorwürfe zurück./so/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigen vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen