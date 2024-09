US-Börsenfeiertage: An diesen Tagen bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen

Die weltweit größte und bekannteste Börse ist sicherlich die New York Stock Exchange - Heimatbörse vieler der angesehensten Unternehmen. Aber auch die New Yorker Börse NASDAQ hat sich einen Namen gemacht. Selbstverständlich gibt es auch in den Vereinigten Staaten nationale Feiertage, an denen die entsprechenden Börsenplätze, so auch New York, geschlossen bleiben.

• New Yorker Börse ist an zehn Tagen im Jahr geschlossen• Die meisten Börsenfeiertage fallen mit nationalen Feiertagen zusammen• In den USA fallen viele Feiertage auf einen Montag

Erste Jahreshälfte: Von Martin Luther King bis Freedom Day

Wie in Deutschland gilt auch in den USA Neujahr, der erste Tag des neuen Jahres, als gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag bleiben die Börsen grundsätzlich geschlossen.

In den Vereinigten Staaten gibt es zusätzlich noch viele Nationalfeiertage an denen Geschäfte, Banken und Börsen geschlossen bleiben. So findet Mitte Januar, am dritten Montag des Monats, der Martin Luther King-Day statt. Im Jahr 2024 war das der 15. Januar. Der Tag erinnert an den ermordeten Bürgerrechtler, entsprechend wird an diesem Tag kein Handel betrieben.

Nach dem dritten Montag im Januar, ist der dritte Montag im Februar der nächste Feiertag und wird zu Ehren des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten George Washington, abgehalten. 2024 fiel der handelsfreie "Washington's Birthday" auf Montag, den 19. Februar.

Genau wie in Deutschland ist in den Vereinigten Staaten der Karfreitag, hier "Good Friday" genannt, ein gesetzlicher Feiertag. Im Jahr 2024 fiel dieser auf den 29. März.

Am letzten Montag im Mai findet in den USA der Memorial Day statt, welcher der Ehrung der gefallenen Soldaten der Nation dient. Auch an diesem Tag setzt der Börsenhandel aus. Im Jahr 2024 fiel dieser Tag auf den 27. Mai.

Im Monat darauf wird der Freedom Day gefeiert, auch Juneteenth genannt. Der Tag soll auf die Geschichte der Afroamerikaner aufmerksam machen und erinnert an die Befreiung aus der Sklaverei. Er findet immer am 19. Juni statt, die Börsen bleiben dann geschlossen. Als lokaler Feiertag wird auch der Tag danach, also der 20. Juni, zumindest mancherorts begangen, so etwa im Bundesstaat New York - dennoch haben die Börsen hier offen.

Zweite Jahreshälfte: Vom Nationalfeiertag bis Weihnachten

Seit dem 4. Juli 1776 feiern die US-Amerikaner ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone. Dieser Tag wird meist durch große Feuerwerke zelebriert. Aufgrund des wichtigen nationalen Feiertags bleiben jedes Jahr die Börsen des Landes am 4. Juli geschlossen.

Was in Deutschland am ersten Tag im Mai als Tag der Arbeit gefeiert wird, wird in den Vereinigten Staaten am ersten Montag im September nachgeholt. Auch hier werden die Rechte und Freiheiten der Arbeitnehmer gefeiert und der Tag daher als handelsfreier Tag im Kalender eingetragen. 2024 war dies der 02. September

Anders als am Erntedankfest, gedenken die US-Amerikaner an Thanksgiving der erfolgreichen Überfahrt und der heilen Ankunft in der neuen Welt. An diesem Tag kommen in den Vereinigten Staaten die Familien zusammen, typischerweise zu einem großen Essen. Im Jahr 2024 fällt Thanksgiving auf den 28. November. Deshalb ist auch dieser Tag in den USA ein handelsfreier Tag.

Zu guter Letzt ist da noch Weihnachten, denn genau wie in Deutschland und vielen Teilen der Welt, feiern die US-Amerikaner dieses Fest. Die Börsen des Landes bleiben deswegen allerdings nur am 25. Dezember geschlossen.

Verkürzter Handel: Halbtagsöffnungen an den New Yorker Börsen

Am 3. Juli, dem Tag vor dem nationalen Unabhängigkeitstag, bieten die New Yorker Börsen ihre Geschäfte nur halbtags an. Sowohl die NASDAQ als auch die NYSE schließen um 13 Uhr Ortszeit.

Verkürzte Handelszeiten gibt es auch am Tag nach Thanksgiving. Am 29. November 2024 schließen die New Yorker Börsen ebenfalls bereits um 13 Uhr Ortszeit.

Auch am Tag vor dem US-amerikanischen Weihnachtsfest, das in den USA am 25. Dezember gefeiert wird, findet der Handel nur halbtags statt. Die Börsen schließen am 24. Dezember also ebenfalls früher.

Handelszeiten: In Deutschland handeln die US-Amerikaner nachmittags

Der Börsenhandel beginnt in den Vereinigten Staaten morgens um 9:30 Uhr und läuft bis 16 Uhr am Nachmittag. Durch die Zeitverschiebung startet der US-Handel bei uns daher am Nachmittag, um 15:30 Uhr, dieser geht dann bis 22 Uhr. Dies sind die Kernhandelszeiten, vor- und nachbörslicher Handel ausgeschlossen.

Redaktion finanzen.at