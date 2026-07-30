Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
|
30.07.2026 03:19:22
US citizens are ramping up pressure on data centers
Rapid data center construction across the US, fueled by AI, comes with serious threats to the environment, public health and energy supply. Local opposition has blocked or delayed dozens of projects.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citizens Holding CoShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Citizens Holding CoShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Citizens Holding CoShs
|10,65
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.