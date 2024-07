US-Dienstleistungssektor schwächt sich im Juni ab

Von Joshua Kirby

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist im Juni unerwartet gesunken, was auf eine allgemeine Abkühlung der Wirtschaft hindeutet. Der Index des Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor sank von 53,8 im Mai auf 48,8 Punkte im Juni, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Der Rückgang war laut einer Umfrage des Wall Street Journal stärker als von Ökonomen erwartet und bringt den Index zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten unter die 50er-Marke, die Expansion und Kontraktion voneinander trennt.

"Der Rückgang des zusammengesetzten Index im Juni ist das Ergebnis einer deutlich geringeren Geschäftstätigkeit, eines Rückgangs der Auftragseingänge zum zweiten Mal seit Mai 2020 und eines anhaltenden Beschäftigungsrückgangs", sagte Steve Miller, Vorsitzender des ISM-Ausschusses für das Dienstleistungsgewerbe.

"Die Umfrageteilnehmer berichten, dass das Geschäft im Allgemeinen stagniert oder rückläufig ist", sagte Miller. Die Auftragseingänge sind laut Umfrage im Vergleich zum Vormonat stark zurückgegangen, was auf eine schwache Nachfrage vor dem Hintergrund einer immer noch hohen Inflation und hoher Zinssätze hindeutet. Die Preise stiegen im Juni weiter an, wenn auch langsamer als im Mai.

