US-Einzelhandelsumsatz stagniert im Oktober

DOW JONES--Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Oktober entgegen den Erwartungen nicht gesteigert. Wie das Census-Büro mitteilte, stagnierten sie auf dem Niveau des Vormonats, nachdem sie im September um 0,1 Prozent gestiegen waren. Die Umsätze ex Kfz erhöhten sich 0,4 Prozent, nach plus 0,1 Prozent im September. Erwartet worden waren Zuwachsraten von 0,1 und 0,2 Prozent.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Die US-Einzelhandelsumsätze werden nicht um die Inflation bereinigt und spiegeln Veränderungen der Preise und des Einkaufsvolumens wider. Die Einzelhandelsdaten erfassen weitgehend die Ausgaben für Waren, einschließlich Lebensmittel, Elektronik und Benzin. Die meisten Dienstleistungen, wie Mieten und Arztbesuche, die den Großteil der Verbraucherausgaben ausmachen, werden hingegen nicht erfasst.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 08:37 ET (13:37 GMT)