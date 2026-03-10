10.03.2026 14:47:38

US-Generalstabschef: Nehmen uns iranische Minenleger vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär geht weiter gegen die iranische Marine vor. Nach der Zerstörung von mehr als 50 Schiffen habe man nun Minenleger und ihre Waffenlager im Blick, sagte US-Generalstabschef Dan Caine. "Wir machen erhebliche Fortschritte bei der Zerstörung der Marine", sagte er. "Diese Arbeit wird fortgesetzt". Zuletzt hatten die Streitkräfte im Meer vor der Südküste des Irans angegriffen. Dort befindet sich auch die wichtige Straße von Hormus.

Die etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Experten gingen bereits vor Kriegsbeginn davon aus, dass Irans Seestreitkräfte die Straße blockieren oder verminen könnten. Offiziell ist nichts über solche Pläne bekannt, auch gibt es bislang keine Anzeichen dafür, dass der Iran mit der Verminung der Gewässer begonnen hat./ngu/DP/nas

