15.08.2025 14:38:39
US-Importpreise steigen im Juli unerwartet
DOW JONES--Die US-Importpreise sind im Juli entgegen den Erwartungen gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, nachdem sie im Juni um 0,1 Prozent gesunken waren. Auf Jahressicht sanken sie um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten auf Monatssicht unveränderte Importpreise prognostiziert. Die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Für die Ölpreise wurde verglichen mit dem Vormonat ein Plus von 2,4 Prozent gemeldet. Die Exportpreise kletterten um 0,1 Prozent.
