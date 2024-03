US-Notenbank: Wirtschaftliche Aktivität legt leicht zu - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die ökonomische Lage in den USA hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed ein wenig verbessert. Die wirtschaftliche Aktivität habe leicht zugelegt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Im vorherigen Bericht hatte sie noch von einer wenig veränderten Aktivität gesprochen.

Die privaten Konsumausgaben seien überwiegend etwas zurückgegangen. Das Beschäftigungsniveau habe etwas zugenommen. Der Aufwärtsdruck auf die Preise habe angehalten, auch wenn einige Distrikte eine Abschwächung der Inflation festgestellt hätten.

Für die Umfrage wurden bis zum 26. Februar Daten erhoben. Durchgeführt wurde sie von der regionalen Notenbank von San Francisco./jsl/jha/