US-Preisdaten beruhen stärker auf Schätzungen als bisher bekannt

DOW JONES--Die offiziellen Inflationsberichte der USA enthielten in den letzten Monaten mehr Mutmaßungen als bisher bekannt. Die monatliche Inflationserhebung stützt sich mehr auf Schätzungen als auf harte Daten darüber, wie viel die Unternehmen ihren Kunden in Rechnung stellen, nicht zuletzt aufgrund eines Personalmangels, der zum Teil auf einen Einstellungsstopp auf Bundesebene zurückzuführen ist.

Das Bureau of Labor Statistics (BLS) teilte mit, dass die Datenerhebung in Buffalo, Lincoln und Provo vollständig eingestellt wurde. In einer weiteren Mitteilung wies die Behörde auf das Ausmaß der Herausforderung an anderer Stelle hin: Selbst im Rest des Landes, wo die Datenerhebung fortgesetzt wird, stammen durchschnittlich 15 Prozent der zur Berechnung der Inflationsrate verwendeten Preise aus Schätzungen und nicht aus direkten Preisbeobachtungen.

Der Ökonom Omair Sharif, Leiter des auf Preise spezialisierten Analyseunternehmens Inflation Insights sagte, dass die neue Offenlegung des BLS die Schwierigkeiten der Statistikbehörde als schwerwiegender darstellt, als er angenommen hatte. Der Anteil von 15 Prozent an den Preisschätzungen "ist viel größer, als irgendjemand vermutet hätte", sagte Sharif. "Das ist einfach ein großer Teil des Verbraucherpreisindex."

Die Anzahl der Stichproben in der realen Welt sei sowohl für die Preiserhebung für Waren und Dienstleistungen, die Daten über alltägliche Einkäufe wie Kleidung und Haarschnitte sammelt, als auch für die Erhebung, die die Schätzungen der Wohnkosten unterstützt, reduziert worden, so das BLS.

"Das BLS wird weiterhin die Erhebungsvorgänge evaluieren und die verfügbaren Ressourcen für die Datenerhebung so effizient einsetzen, dass der Messfehler des Verbraucherpreisindex insgesamt minimiert wird", erklärte die Behörde.

Die neue Veröffentlichung deutet darauf hin, dass die Herausforderungen bei der Datenerhebung des Verbraucherpreisindex ein Niveau erreicht haben, das weit über den Stress hinausgeht, dem das Statistiksystem während der Covid-19-Pandemie ausgesetzt war, als die stillgelegte Wirtschaft die routinemäßige Datenerhebung erschwerte.

In einer Analyse, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, zitierte ein BLS-Ökonom Daten, die zeigen, dass das Programm für den Verbraucherpreisindex während der Pandemie schlimmstenfalls Schätzungen für etwa 5 Prozent der Preisstichproben verwendet hat.

