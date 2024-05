US-Preisdaten versehentlich zu früh veröffentlicht

Von Caitlin McCabe

WASHINGTON (Dow Jones)--Es war die am meisten erwartete Datenveröffentlichung in dieser Woche. Und einige Daten davon wurden am Mittwoch versehentlich vorzeitig veröffentlicht. Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) publizierte versehentlich eine Untergruppe von Dateien, die mit den Inflationsdaten vom Mittwoch zusammenhingen, etwa 30 Minuten zu früh, wie die Behörde auf ihrer Website mitteilte. Es wurde nicht präzisiert, was genau vor dem Zeitplan veröffentlicht wurde.

Das BLS nehme die Datensicherheit sehr ernst und führe eine umfassende Untersuchung der Verfahren und Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass sich der Vorfall nicht wiederholt, hieß es. Der monatliche Bericht zu den Verbraucherpreisen war für die Anleger zu einem zentralen Thema geworden. Er wird normalerweise um 14.30 Uhr (MESZ) veröffentlicht. In diesem Monat waren die Anleger gespannt darauf, ob sich der Preisdruck nach einer Reihe von unerwartet hohen Werten abgeschwächt hat.

Die Daten vom Mittwoch zeigten, dass die Inflation in den USA im April tatsächlich leicht zurückgegangen war. Die Aktienfutures, die zuvor fast unverändert geblieben waren, stiegen nach der offiziellen Veröffentlichung sprunghaft an. Die Behörde teilte mit, sie habe das Office of Management and Budget und das Office of the Inspector General des Arbeitsministeriums über den Vorfall informiert.

