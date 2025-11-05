05.11.2025 16:39:40

US-Rohöllagerbestände deutlich gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 31. Oktober ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,202 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,858 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,729 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 5,941 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit knapp 13,7 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 10:40 ET (15:40 GMT)

