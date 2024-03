US-Verkäufe von Eigenheimen steigen wider Erwarten im Februar

Von Will Parker

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Verkäufe von Eigenheimen in den Vereinigten Staaten sind im Februar gegenüber dem Vormonat gestiegen und haben damit zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren zwei Monate in Folge zugelegt. Die Verkäufe bestehender Häuser, die den Großteil der Käufe ausmachen, legten um 9,5 Prozent auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 4,38 Millionen zu, teilte die National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag mit. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Februar einen Rückgang der Eigenheimverkäufe um 1,3 Prozent erwartet.

Die Verkäufe von Eigenheimen hatten im Dezember den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren erreicht. Seit 2022 haben höhere Hypothekenzinsen, hohe Immobilienpreise und ein begrenztes Angebot die Verkäufe gebremst, die im Februar immer noch 3,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen. Doch die seit letztem Herbst gesunkenen Hypothekenzinsen und der steigende Bestand an zum Verkauf stehenden Häusern geben einigen Käufern mehr Auswahlmöglichkeiten. "Das zusätzliche Wohnungsangebot trägt dazu bei, die Marktnachfrage zu befriedigen", sagte Lawrence Yun, Chefökonom des NAR.

Der landesweite Medianpreis für bestehende Häuser stieg im Februar gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 384.500 US-Dollar. Das war ein Allzeithoch für den Monat Februar, teilte die NAR mit. Alle vier Regionen des Landes, die von der NAR analysiert wurden, verzeichneten Preissteigerungen.

March 21, 2024