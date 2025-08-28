|BIP
|
28.08.2025 14:38:41
US-Wirtschaft mit starkem Wachstum: Plus von 3,3 Prozent im zweiten Quartal
Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem BIP-Anstieg von 3,1 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 3,0 Prozent gemeldet hatte. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft um 0,5 Prozent geschrumpft.
Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,0 Prozent nach einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vorquartal.
Der BIP-Deflator betrug 2,0 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten ein Plus von 2,0 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.
DJG/DJN/apo/kla
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt können sich am Donnerstag nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donerstag uneinheitlich.