US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine erste Schätzung hatte nur eine Jahresrate von 3,0 Prozent ergeben. Damit hat die größte Volkswirtschaft der Welt stärker Fahrt aufgenommen als bisher gedacht, nachdem sie im ersten Quartal noch um 0,5 Prozent geschrumpft war. Volkswirte hatten im Schnitt für die Monate April bis Juni mit einem Wachstum von 3,1 Prozent gerechnet.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jkr/la/mis

