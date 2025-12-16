USA: Arbeitslosenquote im November höher als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November höher als erwartet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit September 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet.

Die Daten für November wurden wegen der Teilschließung von Bundesbehörden verspätet veröffentlicht. Für den Monat Oktober wird gar keine Arbeitslosenquote veröffentlicht. Im September hatte die Quote bei 4,4 Prozent gelegen./jsl/jha/