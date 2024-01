USA: Arbeitslosenquote verharrt überraschend auf 3,7 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres überraschend nicht verändert. Die Arbeitslosenquote für Dezember betrug weiter 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg der Quote auf 3,8 Prozent gerechnet.

Laut Ministerium sind derzeit etwa 6,3 Millionen US-Bürger ohne Job. Die Arbeitslosigkeit bleibt trotz des Anstiegs im Dezember im längeren Vergleich niedrig. Anfang 2023 hatte die Quote bei 3,4 Prozent gelegen und damit auf dem tiefsten Stand seit 1969.

Die Entwicklung auf dem Jobmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt kann zu deutlicheren Lohnzuwächsen führen und den allgemeinen Preisanstieg verstärken./jkr/la/jha/