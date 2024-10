USA: Aufträge für langlebige Güter fallen weniger als gedacht

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im September weiter gefallen. Die Bestellungen sanken im Monatsvergleich um 0,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat auf einen Rückgang von 0,8 Prozent nach unten korrigiert, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im September hingegen um 0,4 Prozent. Aus Sicht der Landesbank Helaba sind die Signale für die Industrieperspektiven damit durchwachsen.

Die Aufträge für Investitionsgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,5 Prozent. Die Zahl ist weniger schwankungsanfällig und gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./mis/jsl/jha/